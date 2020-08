Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 040820-625: Brand am Autohaus durch Brandstiftung verursacht

Engelskirchen (ots)

Der Brand zweier Autos auf dem Parkdeck eines Autohauses auf der Bergischen Straße in der Nacht zu Sonntag (2. August, 01.20 Uhr) ist durch Brandstiftung verursacht worden; dies ist das Ergebnis der polizeilichen Branduntersuchungen am Tatort. Bereits in der Nacht des Brandes hatte die Polizei ein Video einsehen können, auf denen eine verdächtige Person sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs zügig vom Tatort entfernt. Genau an der Stelle, an der sich die Person zuvor aufhielt, brach nach Auswertung der Spurenlage der Brand aus - ein technischer Defekt kann ausgeschlossen werden. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen rund um das Brandgeschehen nimmt das Kriminalkommissariat 1 unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

