Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 040820-623: Unfallflucht auf Volksbank-Parkplatz

Lindlar (ots)

Zwischen 13.40 und 13.45 Uhr ist am Montag (3. August) auf dem Parkplatz der Volksbank an der Pfarrgasse ein weißer Mitsubishi von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt worden - der Verursacher flüchtete. Die Geschädigte hatte ihren Wagen auf den Parktaschen vor der Bank vorwärts eingeparkt. Zu Hause angekommen, stellte sie den frischen Unfallschaden am rechten Fahrzeugheck fest. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

