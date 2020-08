Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 030820-620: Gemeinsam auf der Trasse - aber sicher

Wipperfürth (ots)

Der Sommer dreht jetzt noch mal so richtig auf - da sind auch die ehemaligen Bahntrassen im Oberbergischen ein beliebtes Ziel der Freizeitgestaltung. Doch die gemeinsame Nutzung der Trassen durch Spaziergänger, Familien mit Kleinkindern, Radfahrer, Pedelec- und E-Bike-Nutzer, Skateboard- oder Inlinefahrer birgt auch so manches Gefahren- und Konfliktpotential. Unter dem Motto "Gemeinsam auf der Trasse - aber sicher!" möchte die Polizei zu einem rücksichtsvollen Miteinander auf den ehemaligen Bahntrassen hinwirken, beraten und Auskunft zu rechtlichen Hintergründen geben. Am Mittwoch (5. August, 9 - 15 Uhr) macht die Verkehrsunfallprävention der Oberbergischen Polizei mit dieser Aktion in Wipperfürth an der Basisstation des Wasserquintetts an den Ohler Wiesen halt. Unterstützt wird die Polizei dabei durch die Verkehrswacht NRW, die mit kleinen Erfrischungen für eine erholsame Pause an den Ohler Wiesen sorgt.

