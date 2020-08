Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 030820-619: Kapelle in Waldbruch aufgebrochen

Lindlar (ots)

Unbekannte haben in den vergangenen Tagen (29.7. - 2.8.2020) die Kapelle in Lindlar-Waldbruch aufgebrochen und Spendengelder gestohlen. Um in die Kapelle zu gelangen, hebelten die Täter zunächst die Eingangspforte auf. In der Kapelle befanden sich zwei Spendenboxen, die die Täter ebenfalls mit Gewalt öffneten und das darin befindliche Geld mitnahmen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

