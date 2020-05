Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Mann feuert Schreckschusspistole aus Auto ab

Duisburg (ots)

Am späten Montagabend (4. April, gegen 23:30 Uhr) waren fünf Männer (zwischen 20 und 27 Jahre alt) in einem schwarzen Touran auf der Wanheimerstraße unterwegs. In Höhe der Diskothek sollen sie mehrmals eine Schreckschusspistole abgefeuert haben. Eine Zeugin rief die Polizei. Beamte konnten den Wagen kurze Zeit später etwas weiter nördlich anhalten und durchsuchen. Sie fanden eine Schreckschusspistole und mehrere Patronen. In dem Bereich, in dem die Schüsse gefallen sein müssen, lagen etwa 15 Patronenhülsen auf der Straße. Der 20-jährige Fahrer des Autos gab lediglich einen Schuss zu. Er muss sich jetzt mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz auseinandersetzen. Obendrauf bekamen alle fünf Männer noch eine Anzeige, weil sie gegen die Coronaschutzverordnung verstoßen hatten: Die Männer waren zu fünft in einem Auto unterwegs, obwohl sie in verschiedenen Haushalten leben. (cd)

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801047

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell