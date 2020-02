Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 25. Februar 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: drei Fahrräder entwendet

Freitag, 21.02.2020, bis Sonntag, 23.02.2020

Im Stadtgebiet von Wolfenbüttel ereigneten sich am vergangenen Wochenende drei Fahrraddiebstähle. So wurde Am Bahnhof von Wolfenbüttel ein gesichert abgestelltes schwarzes Herren City Bike, SPECIALIZED, im Wert von zirka 1500 Euro entwendet. Im Rotdornweg wurde ein grün / schwarzes Mountainbike Ghost, Wert zirka 650 Euro, ebenfalls gesichert abgestellt, entwendet. Ein weiteres Fahrrad, ein schwarz / rotes Hollandrad der Marke Pegasus im Wert von 400 Euro, erbeuteten der oder die Täter im Elmweg. Hier befand sich das Fahrrad gesichert in einem Fahrradständer. In allen drei Fällen erbittet die Polizei Hinweise unter 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Scheiben an den Eingangstüren am Landkreisgebäude eingeschlagen

Freitag, 21.02.2020, 12:30 Uhr, bis Montag, 24.02.2020, 05:45 Uhr

Unbekannte Täter zerstörten zwischen Freitagmittag und Montagfrüh drei Scheiben der Eingangstüren zum Landkreisgebäude an der Bahnhofstraße. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 400 Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

