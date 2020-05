Polizei Duisburg

POL-DU: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei: Streit in Ruhrort endet mit lebensgefährlichen Messerstichen

Ein Streit im Bereich eines Hauseingangs an der Bergiusstraße am Donnerstag (30. April) endete mit lebensgefährlichen Stichverletzungen für einen 72-Jährigen. Gegen 13:45 Uhr soll ein 47-jähriger ihm mit einem Taschenmesser mehrfach in den Bauch gestochen haben. Zeugen des Streits riefen die Polizei. Die Beamten konnten den Tatverdächtigen noch vor Ort festnehmen und die mutmaßliche Tatwaffe sicherstellen. Ein Arzt entnahm dem 47-Jährigen eine Blutprobe. Der Mann sitzt auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Der 72-Jährige ist nach einer Notoperation außer Lebensgefahr.

