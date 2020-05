Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Zeuge schmeißt Räuber aus Laden

Duisburg (ots)

Einem Zeugen kam es seltsam vor, wie sich drei junge Männer am Donnerstagnachmittag (30. April, 17:30 Uhr) an einer Häuserecke eines Supermarktes am Kometenplatz tummelten. Als er dann beobachtete, wie zwei von ihnen mit einem Schlagstock in einen Lottoladen stürmten und einer zum Schmiere stehen draußen blieb, griff er ein. Der 56-Jährige schubste den Späher beiseite, schnappte einen Räuber und schmiss ihn aus dem Geschäft. Das Trio rannte über die Planetenstraße in Richtung Sonnenstraße weg. Ein unbekannter Zeuge brachte der Mitarbeiterin (53) des Lottoladens einen Bezahlteller, den die Täter augenscheinlich bei der Flucht mitgenommen hatten, zurück. Die Polizei sucht diesen Zeugen und weitere Personen, die Angaben zu den Räubern machen können: Alle waren komplett schwarz bekleidet und hatten Kapuzenjacken an. Sie sind zwischen 15 und 20 Jahren alt, 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß und schlank. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 2800 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell