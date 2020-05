Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Zeugen für Unfall auf Weseler Straße gesucht

Duisburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Sonntag (3. Mai, gegen 18 Uhr) einen Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fahrrad auf der Weseler Straße in der Nähe der Gertrudenstraße beobachtet haben. Die Radfahrerin (52) verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

