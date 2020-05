Polizei Duisburg

POL-DU: Hamborn: Ordnungshüter im Einsatz gegen Störerszene an der L1

Duisburg (ots)

Mit einem Großaufgebot an Polizisten aus Duisburg und Düsseldorf hatten die Beamten mit Unterstützung von Mitarbeitern der Stadt am langen Wochenende erneut vor allem die Raser-, Poser- und Tuningszene im Visier.

Sie kontrollierten jeweils in den Abendstunden am Donnerstag (30. April), Freitag (1. Mai) und Samstag (2. Mai) im Duisburger Norden im Bereich der L 1 in Hamborn insgesamt rund 700 Fahrzeuge.

Ob szenetypisches Auto oder nicht, von Verstößen gegen die Gurtpflicht, Mängel am Wagen über das verbotswidrige Benutzen eines Handys am Steuer - den Einsatzkräften ging alles ins Netz. So auch diejenigen, die fälschlicherweise meinen, die Stadt sei eine Rennstrecke: Trauriger Spitzenreiter ist ein verantwortungsloser Raser gewesen, der mit 111 km/h bei erlaubten 50 km/h in die Geschwindigkeitskontrolle fuhr. Konsequenz: Zwei Monate Fahrverbot, 280 Euro Bußgeld und zwei Punkte in Flensburg.

Die Polizei blickt zufrieden auf die Einsätze zurück und hat deutlich gezeigt, dass im Duisburger Straßenverkehr kein rechtsfreier Raum herrscht. Auch zukünfig werden die Beamten konsequent kontrollieren.

