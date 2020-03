Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizei verfolgte drei Tatverdächtige nach Einbruch - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45133 E.-Bredeney: Drei mutmaßliche Einbrecher verschafften sich am Samstagabend (7. März) gegen 22:50 Uhr Zutritt zu einem leerstehenden Haus auf der Hunsrückstraße. Eine aufmerksame Zeugin ging mit ihrem Hund spazieren, als ihr in einer Einfahrt des Hauses drei Männer auffielen, die sich augenscheinlich vor ihr versteckten. Als sie die Unbekannten ansprach, drehten sich die mit Sturmhauben maskierten Männer zu ihr um und rannten mit schwarzen Taschen in den Händen einige Meter zu einem geparkten Auto und flüchteten mit diesem in Richtung Meckenstocker Höfe. Die Zeugin alarmierte umgehend die Polizei. Mehrere Streifenwagen sowie ein angeforderter Hubschrauber fahndeten nach dem Fluchtfahrzeug. Zeitgleich betraten und durchsuchten weitere Beamte das Wohnhaus. Sie stellten eine eingeschlagene Fensterscheibe fest. In mehreren Räumen waren Schranktüren und Schubladen geöffnet, Gegenstände lagen auf dem Fußboden verteilt. Die Polizei informierte die Kriminalpolizei, die Spuren im und um das Haus sicherten. Die Fahndung nach den Tätern verlief negativ. Die männlichen Personen seien zirka 170-175 cm groß gewesen, sie trugen alle dunkle Bekleidung. Einer der Männer hatte eine kräftigere Statur. Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Hinweise zu den drei mutmaßlichen Einbrechern geben können, die mit schwarzen Taschen über die Hunsrückstraße flüchteten oder weitere Angaben zu dem Fluchtfahrzeug machen können.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 32 unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. /JH

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell