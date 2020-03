Polizei Essen

POL-E: Essen: Jugendliche berauben 13-Jährigen - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45127 E.-Stadtmitte: Zwei Unbekannte raubten am Donnerstagnachmittag (5. März) gegen 15 Uhr einen 13-Jährigen das Bargeld. An der Straße "Porscheplatz" vor der Rathaus Galerie an einem Lebensmittelgeschäft wurde der 13-jährige Essener von zwei männlichen Personen angesprochen. Einer der mutmaßlichen Räuber hielt den Jungen fest, während der andere Bargeld forderte und ihm mit Schlägen drohte. Der Unbekannte fasste in die Hosentasche des 13-Jährigen und entriss ihm zwei Geldscheine und Kleingeld. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen. Der 13-Jährige blieb unverletzt. Die mutmaßlichen Räuber sind beide zwischen 16 und 17 Jahre alt, haben ein südländisches Erscheinungsbild, sind zirka 180cm und 185cm groß, haben eine stämmige Figur und trugen eine schwarze Kappe. Einer der Täter war bekleidet mit einer schwarzen Jacke, der andere trug eine auffällige rote Jacke. Der zuständige Sachbearbeiter der Ermittlungsgruppe Jugend sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und weitere Hinweise geben können. Zeugen melden sich bitte unter der 0201/829-0. /JH

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell