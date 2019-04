Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Vermisste 78-Jährige wohlbehalten angetroffen

Celle- Wietzenbruch (ots)

In den Nachmittagsstunden des 3. April meldete eine Celler Tagesklinik eine an Demenz erkrankte Person als vermisst. Mehrere Funkstreifenwagen der Polizei Celle nahmen sofort die Suche nach der 78-Jährigen auf. Eine Passantin bemerkte die ältere Dame in der Burgvoigteistraße und informierte die Polizei. Sie war wohlauf und konnte nur wenige Minuten nach ihrem Verschwinden in ihre gewohnte Umgebung gebracht werden. Hier wurde sie ihrem fürsorglichen Ehemann übergeben.

