POL-E: Essen: Raubüberfall mit Schusswaffen in Essen-Kray - 1. Folgemeldung - Suche nach drittem Tatverdächtigem und Fluchtwagen

45309 E.-Kray: Zwei maskierte Täter haben am Dienstag, 25. Februar, gegen 21 Uhr, ein Lebensmittelgeschäft an der Rotthauser Straße überfallen. Wir berichteten am 26. Februar, unsere ursprüngliche Pressemeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4531277 Ermittlungen ergaben nun, dass an der Tat drei Täter beteiligt waren. Ein Unbekannter betrat kurz vor dem eigentlichen Raub das Geschäft und kundschaftete den Ort aus. Dann verließ er den Laden und stieg in einen auf den Parkplatz parkenden hellen, viertürigen Kleinwagen - möglichweise einen VW Polo oder ein ähnliches Fabrikat. Videoaufzeichnen zeigen, dass die beiden maskierten Täter nach dem Raub die "rollbare Einkaufstasche" mit der Beute in den Kofferraum luden, in das Auto stiegen und zusammen mit dem dritten Verdächtigen flohen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den dritten Tatverdächtigen oder den Fluchtwagen geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 31 zu melden. /bw

