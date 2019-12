Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Polizei sucht Zeugen zu Vorfall in der Mühltalstraße

Heidelberg (ots)

Nach Angaben einer Zeugin blieb am Montagmorgen gegen 8 Uhr der Fahrer eines grünen Klein-Lkw mit Pritschenaufbau beim Anfahren in der Mühltalstraße im Heidelberger Stadtteil Handschuhsheim an einem geparkten Fahrzeug hängen, kümmerte sich aber nicht weiter um die Angelegenheit. Offenbar lag auf der Fahrbahn ein weißer Gegenstand, möglicherweise ein Teil des Außenspiegels. Da die Zeugin erst am Abend die Polizei informierte, konnte weder das abgerissene Teil aufgefunden noch ein beschädigtes Fahrzeug angetroffen werden. Der Halter des beschädigten Fahrzeugs wie sonstige Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, Tel.: 06221/4569-0, zu melden.

