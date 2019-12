Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unter Alkoholeinwirkung Unfall gebaut...

Mannheim (ots)

Am späten Montagabend kurz nach 22 Uhr war ein VW Polo-Fahrer in der Carl-Benz-Straße in Fahrtrichtung Waldhofstraße unterwegs, als er offenbar aufgrund seiner Alkoholisierung den an der roten Ampel stehenden Peugeot einer Mannheimerin übersah und auffuhr. Schaden entstand lediglich in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Geschädigte alarmierte die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt, die vor Ort eine Alkoholfahne bei dem 40-Jährigen bemerkten. Nach dem Wert von fast 1,8 Promille folgte auf der Dienststelle die Blutentnahme, Führerscheinbeschlagnahme sowie die Anzeige bei der Mannheimer Staatsanwaltschaft

