Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall am Kaiserring

Mannheim (ots)

Aus unerklärlichen Gründen bremste ein BMW-Fahrer seinen X3 am Montagvormittag kurz nach 10 Uhr auf dem Kaiserring in Fahrtrichtung Wasserturm urplötzlich ab und kam zum Stilltand. Der nachfolgende Opel Zafira-Fahrer erkannte die Situation gerade noch rechtzeitig und konnte einen Unfall verhindern, während es dem dahinterfahrenden Renault-Fahrer nicht mehr reichte und er auf den Opel auffuhr. Die Polizei beziffert den Schaden an Opel und Renault mit rund 1.500 Euro. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

