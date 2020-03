Polizei Essen

POL-E: Essen: Couragierte Zeugin verhindert offensichtlich Raub auf Schüler- Polizei sucht Zeugen und prüft mögliche Überwachungsaufnahmen

Essen (ots)

45355 E.- Bedingrade: Dienstagnachmittag (3. März gegen 16 Uhr) bedrängten mehrere männliche Personen im Bereich Frintroper Straße/ Rabenhorst Schüler, die im Linienbus 186 auf dem Weg nach Hause waren. So sollen sich die vier mutmaßlichen Räuber bereits zuvor im Linienbus, der von der Stadtmitte in Fahrtrichtung Schölerpad unterwegs war, schubsend ihren Weg in den hinteren Teil gebahnt haben. Hier nahmen sie eine Gruppe Schüler ins Visier, bedrohten und schlugen sie, bis die Jugendlichen am Rabenhorst aus dem Bus flüchteten. Anwohner bemerkten die Notlage der Schüler, als die sie verfolgenden 14- 20 Jahre alten Angreifer die Jugendlichen in eine Hofeinfahrt drängten. Massiv drohend forderten die Räuber Bargeld und Handys. Trotz der bedrohlichen Situation reagierte eine Zeugin entschlossen und brachte die Jungen und Mädchen in Sicherheit. Die mutmaßlichen Räuber flüchteten über den Rabenhorst zurück in Richtung der Frintroper Straße.

Beschreibung der noch unbekannten Männer, die alle ein südländisch-arabisches Aussehen haben sollen: 1. etwa 16 Jahre und schlank, dunkle lockige Haare, ein pickliges Gesicht und ein auffälliger gelber Fleck im Auge, bekleidet mit einer roten Jacke 2. etwa 14 Jahre, schlank und 165 cm groß, bekleidet mit einem schwarzen Jogginganzug mit weißer Schrift, auffällig war sein silberner oder goldener Zahn im Oberkiefer 3. etwa 18 Jahre alt, dick und etwa 180 cm groß, er hatte kurze, dunkle Haare und trug eine schwarze "Wellensteynjacke" und einen dunklen "Hugo Boss Pullover", 4. etwa 20 Jahre alt, dick und zirka 190 cm groß, bekleidet mit einer grauen Jacke

Aufgrund der sehr detaillierten Täterbeschreibungen hofft der ermittelnde Beamte der "EG Jugend" auf eine Identifizierung der Räuber. Zusätzlich werden die Aufnahmen von Überwachungskameras ausgewertet, deren Bilder im Rahmen einer öffentlichen Fahndung eingesetzt werden können. Hinweise zu den unbekannten Männern erbittet die Polizei unter ihrer zentralen Rufnummer 0201-8290. /Peke

