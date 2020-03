POL-E: Mülheim a.d. Ruhr: Pedelec-Fahrer (81) nach Sturz schwer verletzt - Polizei weist auf Gefahren mit Pedelecs hin

Polizei Essen

45470 MH.-Menden-Holthausen: Am Dienstagnachmittag (3. März) gegen 16.25 Uhr kam es auf der Tilsiter Straße zu einem Verkehrsunfall - ein 81-jähriger Pedelec-Fahrer fuhr aus bislang ungeklärter Ursache gegen ein geparktes Auto und stürzte. Bei dem Sturz verletzte sich der 81-Jährige schwer. Eine Zeugin (23) beobachtete den Verkehrsunfall, alarmierte umgehend Rettungskräfte und Polizei und versorgte den Verletzten. Ein Krankenwagen brachte den Mann ins Krankenhaus, wo er stationär verblieb. Immer mehr Menschen, vor allem Seniorinnen und Senioren, begeistern sich für eine neue Mobilität: das Pedelec-Fahrrad! Und da wir uns so langsam dem Frühling nähern, sehen wir auch immer mehr Radfahrer auf den Straßen. Daher ist es besonders wichtig, dass sich die Fahrer über die schnellen Räder informieren und den sicheren Umgang trainieren. Die Geschwindigkeit, die die Pedelecs mit sich bringen, bergen auch größere Gefahren für den Fahrer und andere Verkehrsteilnehmer. Oftmals rechnen Autofahrer nicht mit der hohen Geschwindigkeit eines Pedelecs und schätzen demnach den Abstand beispielsweise beim Abbiegen falsch ein, wodurch es zu einem Zusammenstoß kommen kann. Wenn Radfahrer mit höherer Geschwindigkeit unterwegs sind, so muss jedem bewusst sein, dass sich damit auch der Bremsweg verlängert! Abruptes und massives Bremsen kann ebenfalls zu Stürzen oder Unfällen führen. Sollte es zu einem Unfall oder einem Sturz kommen, so kann dieser mit schweren Verletzungen oder mit sogar tödlichen Verletzungen enden - denn es gibt auch bei Pedelec-Rädern keinen besonderen Schutz für den Fahrer. Auffallend helle Kleidung ist für alle Radfahrer besonders wichtig, damit andere Verkehrsteilnehmer einen schnell erkennen und falls nötig reagieren können. Das gleiche gilt für das Tragen von Fahrradhelmen. Auch wenn dieser nicht vorgeschrieben ist, kann ein Helm im Falle eines Sturzes das Risiko von Verletzungen minimieren. Nichts desto trotz sind Pedelecs, vor allem für ältere Menschen, eine neue mobile Möglichkeit, die durchaus genutzt werden sollte. Die Verkehrsunfallprävention der Polizei Essen und Mülheim a.d. Ruhr steht für Rückfragen rund um das Thema "Pedelecs und E-Bikes" zur Verfügung (E-Mail: vupo.essen@polizei.nrw.de, Tel.: 0201 829-4131) und bietet für Interessierte auch in diesem Jahr wieder Termine für Trainings an - wir halten Sie auf dem Laufenden. /JH

