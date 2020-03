Polizei Essen

POL-E: Essen: Senioren von falschen Polizeibeamten betrogen - Polizei bittet um Zeugenhinweise und warnt vor Trickbetrügern

Essen (ots)

45359 E.-Bedingrade: Am Dienstag, 3. März, haben falsche Polizeibeamte in der Scheckenstraße ein Ehepaar betrogen und sind mit Bargeld und Schmuck geflohen. Gegen 17 Uhr kamen die 80-Jährige und ihr 84-jähriger Mann nach Hause, als vor der Haustür des Mehrfamilienhauses ein Unbekannter wartete. Der Mann sagte, dass in letzter Zeit in der Gegend eingebrochen worden wäre und er nun kontrollieren wolle, dass bei dem Ehepaar alles in Ordnung sei. Die Seniorin ließ den Unbekannten daraufhin in den Hausflur und in den Keller. Anschließend öffnete sie ihm auch die Wohnungstür und ließ den Unbekannten in die Wohnung. Dort sah der Betrüger sich um. Auch die Frau sah sich in der Wohnung um und ging dann ins Wohnzimmer. Dort war plötzlich neben ihrem Ehemann auch ein zweiter Unbekannter. Nun zeigten beide Täter einen unbekannten Ausweis vor und gaben vor, sichergehen zu wollen, dass nichts gestohlen wurde. Deshalb ließen sie sich Geld und Schmuck von dem Ehepaar zeigen. Unter dem Vorwand die Sachen fotografieren zu wollen, nahmen sie das Geld und den Schmuck an sich und verließen gegen 17.15 Uhr in unbekannte Richtung das Haus. Der erste Betrüger ist etwa 1,85 Meter groß und schlank. Er hat kurze, dunkelblonde Haare und war glatt rasiert. Bei der Tat trug er eine dunkle Hose und eine dunkle Winterjacke. Er sprach akzentfrei Deutsch und soll "deutsch" ausgesehen haben. Der zweite Unbekannte ist etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und soll pummelig gewesen sein. Auch er hat kurze, dunkelblonde Haare und war glatt rasiert. Er trug ebenfalls eine dunkle Hose und eine dunkle Winterjacke. Auch er soll "deutsch" ausgesehen haben. Zeugen, die Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 31 zu melden. Die Polizei warnt immer wieder vor derartigen oder ähnlichen Betrugsmaschen. Kriminelle geben sich als Polizisten, Mitarbeiter der Stadtwerke oder Handwerker aus und versuchen so, in die Wohnungen von vor allem älteren Menschen zu gelangen. Deshalb rät die Polizei: Lassen Sie keine Fremden ins Haus! Seien Sie misstrauisch und vergewissern Sie sich, dass die Handwerker auch wirklich bestellt wurden! Polizeibeamte nehmen keine Wertgegenstände in Verwahrung. Außerdem bittet die Polizei: Reden Sie mit Ihren Angehörigen, Freunden und Nachbarn über die Maschen der Betrüger! Aufklärung ist die beste Prävention gegen Trickbetrüger. /bw

