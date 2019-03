Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Nichts gelernt?

Friedberg (ots)

Büdingen: Zur Erinnerung erst in der vergangenen Woche, am 18. März, kontrollierte die Polizei auf dem "Schulweg" in der Friedrich-Fendt-Straße, ob sich die Verkehrsteilnehmer an die Vorschriften halten und die Schülerinnen und Schüler sicher ihren Weg zur Schule zurücklegen können. Die Ergebnisse waren erschreckend: In nur zehn Minuten konnten die Polizisten diverse Autofahrer anhalten, die nicht angeschnallt waren. Das traurige Highlight setzte ein Vater, der sein Kind betrunken zur Schule fuhr.

Um zu überprüfen, ob die letzte Kontrolle und die Berichterstattung vielleicht zu einem Umdenken bei manchen Verkehrsteilnehmern führte, kontrollierte die Polizei am gestrigen Mittwoch erneut in der Friedrich-Fendt-Straße und Wilhelm-Lückert-Straße. Die Ergebnisse zeigten ein klares Bild: Zwischen 07.40 und 08.05 Uhr stellten die Beamten zehn Verstöße gegen die Gurtpflicht fest. Ein Fahrer nutzte sogar sein Handy während der Fahrt. Weitere Kontrollen werden also nötig sein, um vielleicht ein Umdenken zu bewirken. Gerade im Bereich der Schulen sollten Verkehrsteilnehmer sich der Gefahren für sich und die Schülerinnen und Schüler bewusst sein / werden.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

