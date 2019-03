Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Mountainbike aus Schuppen gestohlen - mit Bild

Friedberg (ots)

Büdingen: Aus dem Schuppen eines Anwesens in der Thiergartenstraße entwendete ein Dieb ein graues Conway Mountainbike. Zwischen Donnerstagnachmittag (21.3.) und Freitagfrüh (22.3.) begab er sich durch den Garten zum unverschlossenen Schuppen und nahm das etwa 500 Euro teure Rad an sich. Es ist mit Federn an Vorder- und Hinterrad versehen. Auffällig sind außerdem Reflektorstreifen auf den Felgen der Räder in den Farben rot, gelb weiß und blau, grün und orange. Hinweise auf Tat, Täter oder den Verbleib des Rades nimmt die Polizei Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 entgegen.

