Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Verkehrsunfälle und Verkehrsunfallfluchten in der Wetterau

Friedberg (ots)

Verkehrsunfälle und Verkehrsunfallfluchten

Bad Nauheim: Eine leicht Verletzte ist das Resultat eines Auffahrunfalls, der sich am Sonntag gegen 18.50 Uhr in der Bahnhofsallee zutrug. Auf dem Weg in Richtung Frankfurter Straße übersah die 55-jährige Fahrerin eines BMW aus dem Main-Kinzig-Kreis, dass der vor ihr Fahrende verkehrsbedingt anhalten musste. Sie fuhr auf den roten Polo des Offenbachers auf. Der Zusammenstoß war offenbar leicht, denn an keinem der Autos entstand Sachschaden. Die Beifahrerin im VW klagte über Nackenschmerzen, weshalb die Besatzung eines Rettungswagens sie ambulant behandelte.

Friedberg: Einen 5er BMW stieß am Sonntag zwischen 5.40 Uhr und 14.30 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer an und verursachte hierbei einen Schaden an der Fahrertür. Das Auto parkte in der Neuen Straße am Fahrbahnrand, als der Unfall geschah und sich der Verursacher unerlaubt aus dem Staub machte. Die hinterlassenen Kratzer und Dellen in der Fahrertür des BMW dürften mit ca. 1300 Euro zu Buche schlagen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Friedberg: In der Großen Klostergasse kam es am Samstag zwischen 11.40 Uhr und 12.40 Uhr offenbar zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Besitzer eines in einer dortigen Parkbucht geparkten grünen Opel Zafiras stellte bei seiner Rückkehr zum Auto Beschädigungen an der Zierleiste der hinteren linken Tür, sowie Kratzer und Dellen fest. Der Schaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. Die Polizei in Friedberg ermittelt wegen Unfallflucht. Aufgrund der Spurenlage scheint der Führer eines roten Fahrzeuges für den Unfall verantwortlich zu sein. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Rosbach: Kratzer und Beulen an Heckklappe und Spoiler eines schwarzen Honda Civic ließ ein Unfallflüchtiger zwischen Freitag 12 Uhr und Samstag 13.30 Uhr zurück. Das geparkte Fahrzeug stand in Ober-Rosbach im Bereich Raiffeisenstraße/Philip-Reis-Straße als der Schaden von etwa 5000 Euro entstand. Zeugen des Unfalls und Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Corina Weisbrod

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150

Fax: 06031-601 151



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell