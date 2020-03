Polizei Essen

POL-E: Essen: 61-Jähriger von mehreren Jugendlichen überfallen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Essen (ots)

45355 E.-Borbeck-Mitte: Am Montag, 2. März, gegen 21.30 Uhr, wurde ein 61-Jähriger auf der Straße Weidkamp von mehreren Jugendlichen überfallen. Mehrere Jugendliche kreisten den Fußgänger zunächst ein, dann trat einer den 61-Jährigen, so dass dieser zu Boden fiel. Nun entwendete einer der Täter das Portemonnaie des Esseners. Anschließend flohen die Jugendlichen in unbekannte Richtung. Sie sollen etwa 17 oder 18 Jahre alt gewesen und "südländisch" ausgesehen haben. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 31 zu melden. /bw

