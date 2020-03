Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Verkehrskommissariat sucht nach Unfallflucht möglichen Geschädigten

Essen (ots)

45476 MH.-Styrum: Die Ermittlerin des Verkehrskommissariats 3 sucht nach einem Fußgänger oder einem Fahrzeug, die möglicherweise bei einem Unfall auf der Hauskampstraße beteiligt waren. Der Unfall ereignete sich am Freitag, 28. Februar. Ein 51-jähriger Oberhausener befuhr die Hauskampstraße in Richtung Moritzstraße. In etwa auf Höhe der Hausnummer 47 vernahm der Fahrer des Audi A4 einen lauten Knall und bemerkte, dass sein rechter Außenspiegel beschädigt war. Kurz zuvor soll ein unbekannter Fußgänger auf die Fahrbahn getreten sein. Als der Unfallfahrer den möglicherweise verunfallten Fußgänger ansprach, entfernte sich dieser jedoch in unbekannte Richtung. Ob der Mann oder ein anderes Fahrzeug beschädigte wurde, konnte bislang nicht abschließend geklärt werden. Daher sucht die Ermittlerin des Verkehrskommissariats den Fußgänger oder ein möglicherweise beschädigtes Fahrzeug auf der Hauskampstraße. Der flüchtige Mann soll zirka 25 bis 30 Jahre alt, ungefähr 1,75 Meter groß sein und eine kräftige Statur haben. Zudem soll er einen roten Pullover sowie einen Rucksack getragen haben. Hinweise bitte an die zentrale Rufnummer 0201/829-0 richten. (ChWi)

