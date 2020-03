Polizei Essen

POL-E: Essen: Service-Hinweis - Polizeiwache Altenessen zieht um!

Essen (ots)

45329 E.-Altenessen: Am Montag, 9. März, beginnt der Umzug der Polizeiwache Altenessen der Polizeiinspektion Nord. Vom Mallinckrodtplatz 8-10 ziehen wir in die Johanniskirchstraße 96. Wenige Gehminuten vom bisherigen Standort entfernt, sind wir dort ab Mittwoch, 11. März, 7 Uhr, für Sie zu erreichen. Während des Umzugs sind unsere Kolleginnen und Kollegen bemüht, die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten. Die neue Wache ist barrierefrei. AKoe

