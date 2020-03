Polizei Essen

POL-E: Mülheim a.d. Ruhr: Brand in einem Restaurant - Kriminalpolizei ermittelt

Essen (ots)

45468 MH.-Altstadt: In einem Restaurant an der Friedrich-Ebert-Straße kam es am Samstagnachmittag (7. März) zu einem Brand im Bereich der Küche. Gegen 13.30 Uhr geriet eine Kochzeile aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die Feuerwehr Mülheim löschte die bereits entstandenen Flammen. Die Mitarbeiter des Restaurants und Bewohner des Hauses verließen schnellstmöglich das Gebäude. Alarmierte Rettungskräfte nahmen die Personen in Augenschein und entließen sie vor Ort- es wurde niemand verletzt. Zum Zeitpunkt des Einsatzes wurde die Friedrich-Ebert-Straße zwischen dem Tourainer Ring und der Bahnstraße gesperrt. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. /JH

