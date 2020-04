Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich: 14-Jähriger nach Einbruch gestellt - Zwei Mittäter sind flüchtig

Duisburg (ots)

Eine aufmerksame Zeugin (35) hörte in der Nacht zu Donnerstag (30. April, 00:40 Uhr) auf der Werner-Wild-Straße, wie eine Scheibe klirrte. Dann sah sie drei unbekannte Personen in einem Kiosk des Max-Planck-Gymnasiums und rief die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten flüchtete das Trio in unterschiedliche Richtungen. Die Ordnungshüter konnten einen 14-Jährigen festhalten, seine Mittäter entkamen.

Eine Überprüfung des Kiosks ergab, dass eine Scheibe eingeschlagen und darin alles durchwühlt worden war. Was genau entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Die flüchtigen Täter werden wie folgt beschrieben:

- circa 14-15 Jahre alt, schwarze Haare, korpulente Statur, schwarze Wellensteyn-Jacke, weißer Kapuzenpullover mit der Aufschrift NIKE, hellblaue Jeans, schwarz-weiße NIKE-Schuhe

- circa 13-14 Jahre alt, schwarze Haare, dünne Statur, schwarze Jacke der Marke Discoid, hellblaue Jeans, weiße NIKE-Schuhe

Die Täter erwartet nun ein Strafverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls. Das Kriminalkommissariat 14 sucht Zeugen für die Tat, die sich unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei Duisburg wenden können. (jt)

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell