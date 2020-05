Polizei Duisburg

POL-DU: Huckingen: Geschlagen, getreten, ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Vier Unbekannte haben am Sonntagabend (3. Mai) gegen 21 Uhr vor einer Sporthallte an der Schule Am Biegerpark einen 15-Jährigen geschlagen, getreten und seine EC-Karte geraubt. Anschließend flüchteten die etwa 16 bis 17 Jahre alten Räuber in Richtung Sittardsberg. Der Jugendliche und seine drei gleichalten Begleiterinnen können die Täter beschreiben:

Der Größte ist etwa 1,85 Meter groß, hatte eine schwarze Kappe auf dem Kopf und war mit einem weißen Pullover, einer schwarzen Jogginghose mit weißer Aufschrift "Kappa" sowie weißen Schuhen mit roten Markierungen bekleidet. Er hatte eine Umhängetasche der Marke Adidas dabei. Der zweite ist circa 1,70 groß und trug eine blaue Kappe. Er hatte dunkle Oberteile zur blauen Jeanshose und weiße Schuhe an. Der dritte ist gleich groß und hatte schwarze, glatte Haare zum Seitenscheitel frisiert. Über einer grauen Sweatshirt-Jacke mit grüner Aufschrift trug er eine blaue Bomberjacke. Er hatte eine dunkle Jeans und ebenfalls weiße Turnschuhe an. Der vierte kann nicht beschrieben werden.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 2800 entgegen.

Der 15-Jährige wurde beim dem Raub verletzt und von einem Vater zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Polizei Duisburg

Polizeipräsidium Duisburg

