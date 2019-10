Polizei Steinfurt

POL-ST: Diebstahl aus Transportern

Westerkappeln (ots)

Auf einem Parkplatz an der Von-Loen-Straße haben Unbekannte zwischen Samstagabend (26.10.2019), 20.00 Uhr, und Montagmorgen, 08.00 Uhr, die Scheiben von zwei dort abgestellten Transportern eingeschlagen. Aus den Fahrzeugen entwendeten sie jeweils einen Tablet-Computer, inklusive Pkw-Halterung. Die Polizei sucht zu dem Vorfall Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

