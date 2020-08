Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 040820-621: Randalierer beschädigen neue Sitzgruppe

Bild-Infos

Download

Reichshof (ots)

Eine gerade neu errichtete Sitzgruppe vor der Touristeninformation an der Reichshofstraße haben Randalierer am Sonntagabend (2. August) beschädigt. Offenbar mit einem Messer haben die Unbekannten das Holz an mehreren Stellen abgeschält, hinein gestochen, auf einer der Holzdielen den Schriftzug "D+S=♥" (Herzform) eingeritzt und mit rötlicher Flüssigkeit bemalt. Eine Anwohnerin hatte gegen 23.00 Uhr zwei junge Männer beobachtet, die auf der Sitzgruppe herum gesprungen waren und vermutlich für die Sachbeschädigung verantwortlich sind. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell