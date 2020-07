Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 28-Jähriger randaliert im Diakonieklinikum ++ Multivan beim Autohaus geklaut ++

Rotenburg

28-Jähriger randaliert im Diakonieklinikum

Rotenburg. Ein polizeibekannter Rotenburger hat am Montagvormittag in der Gesichtschirurgie des Rotenburger Diakonieklinikums randaliert. Der 28-Jährige betrat das Gebäude gegen 9 Uhr ohne den vorgeschriebenen Mund-Nase-Schutz. Obwohl er von Mitarbeitern der Klinik dazu aufgefordert wurde, ignorierte der Mann deren Anweisungen. Dann schnappte er sich eine Porzellanspardose, warf sie nach einer Mitarbeiterin und verfehlte sie nur knapp. Außerdem drohte er anderen Anwesenden, zurückzukommen und sie mit einem Messer zu stechen. Die Polizei griff den Randalierer auf. Ein Atemalkoholtest zeigte, dass er betrunken war. Gegen den 28-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Multivan beim Autohaus geklaut

Tarmstedt. Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen vom Gelände eines Autohauses an der Bremer Landstraße einen hochwertigen Multivan gestohlen. Die Unbekannten drückten das Eisentor der Firma auf und fuhren mit dem weißen Fahrzeug davon. Die Polizei geht von einem Schaden von über dreißigtausend Euro aus. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Tarmstedt unter Telefon 04283/95518-0.

