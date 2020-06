Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr

Groß-Gerau (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ermittelt gegen noch unbekannte Täter, die am Samstagmittag im Bereich von Groß-Gerau Dornberg Steine und Flaschen in die Gleise gelegt haben. Gegen 14.30 Uhr überfuhr ein ICE die Fahrthindernisse, worauf der Lokführer eine Notbremsung einleitete. Die Strecke wurde für den Zugverkehr gesperrt und Beamte der Bundespolizei suchten den Streckenbereich ab. Tatverdächtige Personen konnten hierbei jedoch nicht festgestellt werden. Nachdem feststand, dass durch die Kollision kein Reisender verletzt wurde und auch keine größeren Schäden am Zug entstanden sind, konnte der ICE seine Fahrt fortsetzen und die Strecke um 15.40 Uhr wieder freigegeben werden. Durch den Vorfall kam es letztlich bei 26 Zügen zu Verspätungen. Die Bundespolizei sucht zu dem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr nach Zeugen. Wer Hinweise zu den Tätern machen kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 069/130145 1103 bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Pressesprecher

Ralf Ströher

Telefon: 069/130145 1010; Mobil: 0172/8118752

E-Mail: Ralf.Stroeher@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell