Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Automatenaufbruch im Bahnhof Bad Nauheim

Bad Nauheim (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ermittelt gegen noch unbekannte Täter, die in der vergangenen Nacht einen Süßwarenautomaten im Bahnhof Bad Nauheim aufgebrochen und geplündert haben. Eine Streife hatte den aufgebrochenen Automaten gegen 1 Uhr bei einer routinemäßigen Bestreifung festgestellt. Die Täter hatten die Automatentür aufgehebelt und danach die gesamte Auslage entwendet. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden. Am Automaten aber auch im näheren Umfeld konnten Spuren gesichert werden, die nun kriminaltechnisch ausgewertet werden müssen. Zu den laufenden Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls werden Zeugen gesucht. Sachdienliche Hinweise können unter der Telefonnummer 069/130145 1103 direkt der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet werden.

