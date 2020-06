Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Bedrohung in der S-Bahn

Eschborn (ots)

Ein 34-jähriger Mann aus Schwalbach am Taunus hat am Dienstagmittag in einer S-Bahn der Linie 3 einen 33 Jahre alten Mitreisenden mit einem Küchenmesser bedroht. Auf der Fahrt von Bad Soden in Richtung Frankfurt war es gegen 13 Uhr zwischen dem offenbar verwirrten Mann und dem Reisenden zu einem zuerst verbal geführten Streit gekommen. Plötzlich hätte der Mann ein etwa 20cm langes Küchenmesser gezogen und seinen Kontrahenten damit bedroht aber glücklicherweise nicht verletzt. Reisenden hatten den Vorfall beobachtet und sofort telefonisch gemeldet, worauf der Mann im Bahnhof Eschborn von Beamten der Polizeistation Eschborn festgenommen und einer Streife der Bundespolizei übergeben wurde. Bei seiner Festnahme und auf dem Weg zur Wache der Bundespolizei in Frankfurt am Main leistete der Mann immer wieder erheblichen Widerstand, indem er versuchte nach den Beamten zu treten und zu schlagen. Nach Feststellung seiner Personalien und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, wurde er in eine psychiatrische Klinik eingeliefert.

