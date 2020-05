Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: S-Bahn in Weiskirchen-Steinbach mit Steinen beworfen

Weiskirchen-Steinbach/Hochtaunuskreis (ots)

Die Bundespolizei ermittelt gegen noch unbekannte Steinewerfer, die am Dienstagabend gegen 22 Uhr eine S-Bahn in Höhe des Bahnhofes Weiskirchen-Steinbach mit Steinen beworfen haben. Wie der Lokführer gegenüber der Bundespolizei angab, hätten mehrere Jugendliche die Steine von einer Brücke kurz hinter dem Bahnhof geworfen. Obwohl mehrere Steine die S-Bahn trafen, wurden glücklicherweise keine Reisenden verletzt. Eine Absuche des Nahbereiches durch eine Streife der Bundespolizei brachte keine Hinweise auf die Jugendlichen. Ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr wurde inzwischen eingeleitet. Hinweise zu den Steinewerfern können unter der Telefonnummer 069/130145 1103 der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet werden.

