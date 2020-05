Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: S-Bahn in Neu Isenburg zur Notbremsung gezwungen

Neu Isenburg (ots)

Die Bundespolizei ermittelt gegen einen 20-jährigen Mann aus Neu Isenburg wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Der hatte am Sonntagabend im Bahnhof Neu Isenburg den Lokführer einer S-Bahn der Linie 3 zu einer Notbremsung gezwungen.

Um vermutlich abzukürzen war der Mann am Gleis 2/3 vom Bahnsteig in das Gleis gesprungen, um so den Weg zu Gleis 1 abzukürzen. In diesem Moment fuhr die S-Bahn auf Gleis 1 in den Bahnhof ein und der Lokführer erkannte die Person im Gleis. Die sofort eingeleitete Notbremsung verhindert vermutlich die Kollision und der Mann schaffte es noch rechtzeitig zurück auf den Bahnsteig. Dort konnte er wenig später von einer Streife der Bundespolizei angetroffen werden. Nachdem seine Personalien festgestellt waren, wurde er mit dem Hinweis entlassen, dass er sich wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr verantworten muss.

