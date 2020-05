Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Schwerer Unfall am Bahnübergang in Frankfurt Nied

Frankfurt am Main - Nied (ots)

Gegen 20 Uhr heute Abend kam es am Bahnübergang an der Oeserstraße in Frankfurt-Nied zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem ein durchfahrender Zug eine Fußgängerin, einen Radfahrer und ein Auto erfasst hat. Durch die Kollision wurde die Fußgängerin tödlich, sowie der Radfahrer und die Fahrerin des PKW schwerer verletzt. Der Zug der Hessischen Landesbahn war auf der Fahrt in Richtung Frankfurt Innenstadt, als er in den Bereich des Bahnüberganges einfuhr. Zu diesem Zeitpunkt waren die Schranken des Bahnüberganges geöffnet und der Lokführer leitete sofort eine Notbremsung ein. Dies konnte aber nicht mehr verhindern, dass die Fußgängerin, der Radfahrer und der PKW erfasst wurden. Im Zug wurden glücklicherweise keine Reisenden verletzt. Der Lokführer erlitt einen Schock und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Bahnstrecke ist für den Zugverkehr gesperrt und Rettungskräfte befinden sich an der Unfallstelle. Die Unfallstelle ist durch Einsatzkräfte der Bundespolizei abgesperrt. Die abschließenden Ermittlungen zur Unfallursache hat die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main übernommen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Pressesprecher

Ralf Ströher

Telefon: 069/130145 1010; Mobil: 0172/8118752

E-Mail: Ralf.Stroeher@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell