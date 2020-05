Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Graffiti-Sprayer in Riedstadt-Goddelau festgenommen

Riedstadt-Goddelau/Kreis Groß Gerau (ots)

Nachdem sie am Sonntagabend im Bereich des Bahnhofes Riedstadt- Goddelau mehrere Reisezugwagen großflächig mit Graffiti besprüht hatten, konnten die 22 und 24- jährigen Täter wenig später festgenommen werden. Gegen 18 Uhr ging bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main die Meldung von Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn AG ein, dass im Bahnhof Riedstadt-Goddelau gerade zwei Personen dort abgestellte Reisezugwagen mit Farbe besprühen würden. Aufgrund dieser Meldung wurden die Gleise für den Zugverkehr gesperrt. Als Streifenwagen der Bundespolizei und der hessischen Landespolizei am Bahnhof eintrafen, waren die Täter bereits geflüchtet. Im Rahmen der gemeinsamen Fahndung konnten die beiden Täter letztlich im angrenzenden Industriegebiet von einer Streife der Polizeistation Groß Gerau gestellt und kurz darauf der Bundespolizei übergeben werden. Nach der Festnahme der Täter wurden die Gleissperrungen um 18.50 Uhr wieder aufgehoben. Durch die Sperrungen kam es bei insgesamt zehn Zugverbindungen zu Verspätungen. Zwei Züge mussten umgeleitet werden und zwei Zugverbindungen mussten komplett ausfallen. Bei der Schadensaufnahme wurde festgestellt, dass der 22-jährige Mann aus Riedstadt und sein 34-jähriger Mitstreiter aus Karlsruhe insgesamt drei Wagen auf einer Fläche von etwa 60 Quadratmetern besprüht und hierbei einen nicht unerheblichen Schaden verursacht hatten. Die genaue Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden. Beide wurden nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wieder auf freien Fuß gesetzt.

