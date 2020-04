Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Festnahme nach Randale im ICE

Frankfurt am Main (ots)

Im Frankfurter Hauptbahnhof haben Beamte der Bundespolizei heute Morgen zwei angetrunkene 32-jährige Berliner festgenommen, die in einem ICE randaliert und mehrere Sitze, Armlehnen und Ablagetische in einem Zugabteil beschädigt hatten. Der Zugchef des ICE hatte sich kurz vor 4 Uhr bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet und um Hilfe gebeten. So konnten die beiden Männer bei Ankunft des Zuges im Frankfurter Hauptbahnhof von einer Streife in Empfang genommen werden. Nachdem die Beamten den Schaden im Zug aufgenommen hatten und die Beiden zur Wache gebracht werden sollten, versuchte einer der Männer nach den Beamten zu schlagen und zu treten. Erst als ihm Handfesseln angelegt wurden, beruhigte sich die Situation. In der Wache wurde bei ihnen Atemalkoholkonzentrationen von 1,4 und 0,8 Promille festgestellt. Nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurden sie später wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden.

