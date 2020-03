Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Anzeigen wegen Körperverletzung:

Am Donnerstagabend, den 19.03.2020, wurde die Polizei gegen 20.10 Uhr, zu einer Auseinandersetzung in den Sonnenweg gerufen. Eine Gruppe von 15 - 20 Personen war in einen Streit geraten. Im Verlauf der Streitigkeiten kam es zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurden die Parteien dann voneinander getrennt. Mehrere Beteiligte wurden verletzt und mussten sich in ärztliche Behandlung begeben. Im Anschluss wurden mehrere Strafverfahren wegen Beleidigung und Körperverletzung eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Flucht:

Die Halterin eines weißen Golf aus Bad Harzburg meldete sich am Donnerstag, den 19.03.2020, gegen 14.00 Uhr bei der Polizei, um eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu erstatten. Sie hatte ihr Fahrzeug im Zeitraum von 11.00 Uhr bis 11.40 Uhr auf den Parkplätzen eines Discounters in der Breiten Straße und einer Drogerie in der Ilsenburger Straße zum Parken abgestellt. Bei ihrer Rückkehr zum Fahrzeug gegen 11.40 Uhr stellte sie fest, dass ihr Fahrzeug am Stoßfänger vorn beschädigt worden war. Der bislang unbekannte Unfallverursacher ist vermutlich beim Rangieren mit seinem Fahrzeug gegen den Pkw gestoßen. Allerdings hatte er sich dann vom Unfallort entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern und Angaben zu seiner Person zu machen.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher und zur Auseinandersetzung der Personengruppe geben können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Bad Harzburg zu melden.

