POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei stoppt stark betrunkenen Autofahrer

Einer Polizeistreife gelang es am Samstagabend einen Autofahrer zu stoppen, der offenbar stark alkoholisiert durch Mühlburg fuhr. Der 38 Jahre alte Fahrer eines Lexus fiel der Streife um 18.30 Uhr durch das Fahren in Schlangenlinien auf. Dabei benutzte er mehrfach auch den Gehweg, Radwege und Grünstreifen. Bei Grünlicht an einer Ampelanlage fuhr er nicht an, sodass andere Fahrzeugführer zu überholen versuchten. Der 38-Jährige streckte während der Fahrt auch den Kopf aus dem Fenster.

Nachdem Anhalteversuche der Polizei mit Blaulicht und Martinshorn zunächst misslangen, konnte der Fahrer letztendlich doch noch ausgebremst werden. Da er sich bei der anschließenden Kontrolle übergeben musste, wurde er von einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Ein Atemalkoholtest war aufgrund des gesundheitlichen Zustands nicht möglich, es wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

