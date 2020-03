POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 20.03.2020

Polizeiinspektion Goslar

Einbrüche in der Innenstadt

Goslar. Ein bislang unbekannter Täter drang in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Fleischerei in der Fischemäkerstraße ein. Diebesgut wurde nach ersten Ermittlungen nicht erlangt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2500 EUR. Ebenfalls in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in die Räumlichkeiten eines Optikergeschäfts in der Fischemäkerstraße eingebrochen. Hier konnte der unbekannte Täter Bargeld entwenden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 4000 EUR. Ein weiterer Einbruch in einen Supermarkt in der Kaiserpassage scheiterte bereits an der Personaleingangstür. Zeugen zu den drei Taten werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter 05321-339-0 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung

Liebenburg. In der Zeit von Sonntag, 16.00 Uhr, bis Mittwoch, 15.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter die Plexi-Verglasungen der Trainerbänke auf dem Sportplatz in Dörnten. Der entstandene Schaden wird auf ca. 800 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Liebenburg unter 05346-946800 entgegen.

