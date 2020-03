POL-GS: Langelsheim: Trunkenheit im Verkehr

Polizeiinspektion Goslar

Zu einer Trunkenheitsfahrt kam es am Mittwoch dem 18.03.2020, ca. 17.40 Uhr, in der Lautenthaler Straße in Langelsheim, OT Wolfshagen.

Aufgrund von Fahrauffälligkeiten wurde der 55jährige Führer eines Kleinkraftrades durch eine Funkstreifenwagenbesatzung kontrolliert. Während dieser Kontrolle wurde durch die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,44 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

