Am Sonntag flüchtete ein 42-Jähriger bei einer Polizeikontrolle in Geislingen.

Gegen 15 Uhr kontrollierten Polizisten den Mann in der Anton-Ilg-Straße. Sie wollten ihn durchsuchen, worauf er die Flucht ergriff. Die Beamten holten den Mann ein und nahmen ihn vorläufig fest. Danach soll er gestanden haben, dass er gesucht werde. Auch stellte sich heraus, dass er den Polizisten zuvor falsche Personalien angegeben hatte. Weil der 42-Jährige eine Geldstrafe nicht bezahlt hatte und auch am Sonntag den Betrag nicht aufbringen konnte, muss er eine Haftstrafe verbüßen. Zwischenzeitlich befindet sich der Mann in einer Justizvollzugsanstalt.

