Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Taschendieb im Hauptbahnhof festgenommen

Frankfurt am Main (ots)

Beamte der Bundespolizei konnten am Samstag einen 45-jährigen wohnsitzlosen marokkanischen Staatsangehörigen festnehmen, der kurz zuvor einer Reisenden die Handtasche gestohlen hatte. Aufgefallen war der Mann Passanten, als er in der Einkaufspassage des Frankfurter Hauptbahnhofes den Inhalt einer Handtasche in einem Mülleimer entsorgte. Hierbei handelte es sich überwiegend um persönliche Gegenstände, Schlüssel und einem Ausweisdokument. Die Passanten informierten eine Streife der Bundespolizei, die den Mann wenig später stellen konnten. Wie sich in der Wache herausstellte, stammte die Tasche aus einem Diebstahl. Die 20-jährige Geschädigte, die gerade in der Wache Anzeige erstattete, konnte so ihren Sachen schneller als erwartet wieder in Empfang nehmen. Nach Feststellung seiner Personalien, Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Diebstahls, wurde der 45-jährigen Mann dem Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Pressesprecher

Ralf Ströher

Telefon: 069/130145 1010; Mobil: 0172/8118752

E-Mail: Ralf.Stroeher@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell