POL-H: Wülferode: Pkw prallt gegen Baum - Zeugen gesucht

Hannover (ots)

Am Samstagmorgen, 21.12.2019, gegen 08:10 Uhr ist ein 28-jähriger Hannoveraner mit seinem Auto von der Bockmerholzstraße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer hat dabei schwere Verletzungen erlitten.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Man mit seinem BMW 316i auf der Bockmerholzstraße, von der Bundesstraße 443 kommend, in Richtung Wülferode unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam der 28-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Auto gegen einen Baum. Dabei wurde er in seinem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Mit schweren Verletzungen kam er mit einem Rettungswagen in eine Klinik.

Die Bockmerholzstraße wurde bis circa 10:30 Uhr voll gesperrt. Auf rund 3.000 Euro schätzt der Verkehrsunfalldienst den Gesamtschaden. Die Beamten suchen nach Zeugen, die Hinweise geben können. Sie werden gebeten, Kontakt zum Verkehrsunfalldienst unter der Rufnummer 0511 109-1888 aufzunehmen. /has

