POL-WHV: Zwei Einbrüche in Gartenlauben, ein Einbruch in eine Praxis und einer in eine Bäckerei in Wilhelmshaven, bei der der Alarm ausgelöst wurde - Täter war die Verglasung mit einem Stein ein

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 29.03.2020, kam es auf dem Kleingartengelände Neuengrodener Weg und dort im Tulpenweg zu zwei Einbrüchen in Gartenlauben.

In einem Fall wurde u.a. ein Heißluftgrill entwendet; diese Tat könnte sich nach bisherigem Sachstand gegen 06:30 Uhr ereignet haben, da zu dieser Zeit ein Knall gehört wurde.

In dem zweiten Fall wurde die zu Tür zu einer Gartenlaube aufgebrochen und das Innere durchwühlt, jedoch nach bisherigen Erkenntnissen nichts entwendet.

In der gleichen Nacht hebelten Unbekannte außerdem in der Bismarckstraße die Eingangstür einer Praxis auf und entwendeten u.a. eine Spardose mit Bargeld.

Am späten Sonntagabend, 29.03.2020, wurde die Verglasung der Seiteneingangstür in der Weserstraße eingeworfen. Gegen 21:20 Uhr wurde beim Betreten des Objektes der optische und akustische Alarm ausgelöst, so dass der aufgeschreckte Täter von seinem Vorhaben abließ und flüchtete.

In den genannten Fällen hofft die Polizei auf Hinweise. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

