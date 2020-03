Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 27.03-29.03.2020

Jever (ots)

Versuchter Kupferdiebstahl

Am Samstag, den 28.03.2020, versuchten bislang unbekannte Täter zwischen 00.15 Uhr und 00:20 Uhr auf einem Gelände in der Fuhlrieger Allee in Wiefels diverse Kuperteile zu entwenden. Hierzu warfen sie die Gegenstände über den Zaun des Geländes, um sie von dort abzutransportieren. Durch einen Zeugen wurden die Personen gestört und flüchten mit einem PKW Dacia Lodgy, an welchem ein amtliches Kennzeichen aus Zwischenbrücken angebracht war. Weitere Zeugen werden gebeten, sie mit der Polizei unter der Telefonnummer 04461-92110 in Verbindung zu setzen.

Corona

Am Samstag, den 28.03.2020, stellten Beamte des Polizeikommissariats Jever im Rahmen ihrer Streifentätigkeit in Schortens fest, dass aus einer sogenannten Berliner-Bude heraus Backwaren verkauft wurden. Das verständigte Ordnungsamt untersagte den weiteren Verkauf.

Am Samstag, den 28.03.2020, wurde dem Polizeikommissariat in Jever um 20.30 Uhr gemeldet, dass sich zwölf Heranwachsende / Jugendliche auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Jever getroffen hätten und dort zusammenstehen sollen. Beim Eintreffen eines Streifenwagens entfernten sich die Personen zügig voneinander. Die zwei dort verbleibenden Personen wurden von den Beamten angesprochen und es wurde auf das bestehende Kontaktverbot hingewiesen.

Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

In der Sonntagnacht am 29.03.2020, um 00.45 Uhr kam es in Schortens auf der Bundesstraße 210 zu einem Verkehrsunfall mit Todesfolge. Zu dieser Zeit befuhr eine 21jährige männliche Person mit einem PKW die Bundesstraße 210 aus Wilhelmshaven kommend in Richtung Schortens. Im Kreuzungsbereich Oldenburger Damm / Orbisstraße kam er in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit dem dortigen Ampelmast, prallte im Anschluss gegen einen Baum um kam im gegenüberliegenden Graben zum Stehen. Trotz der sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen verstarb der Fahrzeugführer noch an der Unfallstelle.

