Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrüche in Getränkelager

Erkelenz-Granterath (ots)

Unbekannte Täter drangen auf ein Grundstück an der Sittarder Straße ein und brachen dort aus einem Hallentor ein Fenster heraus. Sie entwendeten aus dem Inneren der Lagerhalle Getränke in noch nicht bekannter Anzahl. Bei der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass bereits zweimal in die Halle eingebrochen wurde. Die erste Tat ereignete sich am Sonntag, 22. März, zwischen 20.15 Uhr und 22 Uhr und die Zweite am darauf folgenden Sonntag, 29. März, 9.30 Uhr und 11.30 Uhr. Bei beiden Taten wurden die Einbrecher von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Die Polizei Heinsberg sucht Zeugen, die an den beiden Tagen Beobachtungen gemacht haben, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten. Diese werden gebeten, sich mit dem zuständigen Kriminalkommissariat Erkelenz unter der Telefonnummer 02452 920 0 in Verbindung zu setzen.

